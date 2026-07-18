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Общество

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По информации сервиса, сигнал тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Информация о причинах объявления тревоги не приводится.

Российские военнослужащие уже несколько дней подряд наносят удары по целям в Киеве и Одессе. Как рассказали в министерстве обороны РФ, в ночь на 16 июля атакам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса и объекты портовой инфраструктуры в украинской столице и Одесской области.

Кроме того, в Киеве были поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также склады комплектующих для дронов. В Одесской области зафиксировали удары по объектам хранения горюче-смазочных материалов и судам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По словам депутата Государственной думы РФ Андрея Колесника, систематические атаки на военную логистику ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы должны «через некоторое время» привести к полной остановке поставок оружия на Украину.

Ранее в Минобороны РФ заверили, что ракет и беспилотников «хватит на всех».

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