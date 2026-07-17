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Названы самые рискованные ниши для открытия бизнеса в 2026 году

Бизнес-эксперт Уварова: в кофейни и интернет-магазины не стоит вкладываться
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

О том, какие отрасли малого бизнеса находятся в зоне наибольшего риска и куда не стоит вкладываться, «Газете.Ru» рассказала Елена Уварова, владелец продукта «HRBusiness с Уваровой», эксперт-практик в масштабировании бизнесов.

Первая ниша, которую эксперт не рекомендует, — классические офлайн-кофейни и небольшие кафе формата «у дома без концепции». Рынок перенасыщен, аренда выросла, продукты подорожали, люди негативно относятся к повышению среднего чека. Новичок с тремя миллионами рублей открывается, а через 8–10 месяцев закрывается с долгами.

Вторая нежелательная ниша — небольшие интернет-магазины широкого профиля. Время, когда можно было купить в Китае и продать на маркетплейсе, закончилось. Маркетплейсы выжимают селлеров комиссиями и штрафами. Маленький селлер работает в минус или в ноль, не считая амортизацию своего времени.

Третья — барбершопы, классические парикмахерские и небольшие салоны красоты в спальных районах без сильного мастера-якоря. Конкуренция дикая, мастера уходят в частную практику. Владелец салона превращается в администратора, содержащего помещение для чужих мастеров.

Четвёртая — мини-производства модной одежды и локальных брендов без сильного маркетингового бэкграунда. Классный продукт и красивые фотографии не дают продаж, если весь бюджет ушел на пошив, а не на трафик.

Пятая — образовательные онлайн-курсы «обо всем». Рынок инфобизнеса схлопывается, доверие подорвано, аудитория научилась отличать пустышку от содержания. Без личного бренда и реальной экспертизы заходить туда не стоит.

Ключевые факторы уязвимости одни и те же: высокая конкуренция при низком пороге входа, зависимость от арендодателя или платформы, отсутствие у владельца глубокой экспертизы в нише и расчет на «авось пойдет».

Эксперт рекомендует три направления. Первое — услуги для бизнеса: бухгалтерия, юридический аутсорс, HR-сопровождение для малых компаний. Спрос растет, потому что наем штатных специалистов стал дорогим.

Второе — обслуживание и ремонт: автосервисы узкой специализации, ремонт техники, сервисные центры. Люди стали реже покупать новую технику, чаще — чинить.

Третье — ниша заботы: детские развивающие центры с понятной методикой, услуги для пожилых людей, ветеринария. Также растет спрос на локальное производство простых, но качественных продуктов — пекарни с реальным мастером, мясные лавки.

«В 2026 году как никогда важно уметь считать юнит-экономику, LTV клиента и стоимость своего времени», — резюмирует Елена Уварова.

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