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Общество

Центр «Воин» организовал военно-патриотические программы в 20 регионах России

Около 7000 подростков обучились на летних сменах проекта «Время юных героев»
Центр «Воин»

Около 7000 подростков обучились на летних военно-патриотических сменах «Время юных героев». Об этом сообщили в пресс-службе центра «Воин», организовавшего проект.

Обучение прошло в 20 регионах России — от Белгородской области до Камчатки. Занятия проводились на базе детских оздоровительных лагерей и всероссийских детских центров. Более 2000 ребят продолжили продолжают в текущий момент.

Более 1000 курсантов из 19 регионов участвовали в межрегиональных сменах на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области. Еще порядка двух сотен ребят из 26 регионов страны отправились в ВДЦ «Смена» и «Орленок». В их числе оказались регионы, где центр еще не представлен.

«Среди проектов центра «Воин» особенно выделяются летние военно-патриотические смены «Время юных героев». Тысячи курсантов проходят образовательный интенсив в течение нескольких недель, при этом качество подготовки остается неизменно высоким. В обучении мы делаем акцент, в первую очередь, на знаниях и навыках, которые могут пригодиться каждому», — отметил директор центра Дмитрий Шевченко.

По его словам, курсанты учатся управлять беспилотниками, оказывать первую помощь, а также проходят путь личностного роста, дисциплины и командной работы.

«Как результат — мы видим, что у ребят формируется характер, дисциплина и осознанное чувство ответственности», — добавил он.

На занятиях курсанты получают военно-прикладные навыки. Они осваивают тактическую и огневую подготовку, первую помощь и тактическую медицину, применение беспилотных систем, снайпинг. Также ребята изучают историю России и нравственные ориентиры, учатся принимать ответственные решения и работать в команде. Кроме того, они участвуют участие в военно-спортивных и тактических соревнованиях, общаются с главами регионов, героями СВО, известными артистами и спортсменами.

Помимо этого, ребята посещают музеи и мемориалы воинской славы, смотрят и обсуждают патриотические фильмы в проекте «Воин.Кино», помогают ветеранам, собирают гуманитарную помощь и изучают основы кибербезопасности.

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