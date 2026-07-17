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Общество

Эксперт заявил об эффективности мер правительства по насыщению топливного рынка России

Эксперт по энергетике Мищенко: меры кабмина дали результат на топливном рынке
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ситуация на российском топливном рынке постепенно стабилизируется благодаря комплексу мер, реализуемых правительством и региональными властями под контролем президента России. Такое мнение высказал руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития топливно-энергетического комплекса Вячеслав Мищенко, комментируя итоги совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам эксперта, одной из ключевых мер стала системная организация прямых поставок топлива от производителей конечным потребителям, прежде всего сельхозпроизводителям, фермерам, перевозчикам, общественному транспорту и компаниям, обеспечивающим доставку грузов первой необходимости.

«Согласно поручениям Александра Новака, топливо распределяется целенаправленно в эти сегменты. Самая главная задача, которую поставило правительство, — это насыщение рынка топливом», — отметил Мищенко.

Он также обратил внимание на постепенное улучшение ситуации в розничном сегменте. По его словам, крупные сети автозаправочных станций увеличивают запасы топлива, при этом наблюдается положительная динамика по ценам.

Одновременно растет объем топлива в свободной продаже, а действующие ограничения на отпуск топлива носят точечный характер и направлены на предотвращение спекулятивного спроса и перепродажи.

Кроме того, эксперт отметил решение о снижении обязательного норматива продаж топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 16% до 10%. По его мнению, эта мера стимулирует прямые поставки продукции от нефтеперерабатывающих заводов конечным потребителям, сокращая число посредников и снижая риски необоснованного роста цен.

Мищенко подчеркнул, что принимаемые меры носят системный и последовательный характер. По его словам, дополнительным фактором стабилизации стало поступление на российский рынок временного импорта топлива из дружественных стран.

«Главное, что топливо есть. Те меры, которые уже реализованы и планируются, являются правильными и уже сейчас приводят к видимым результатам», — заключил эксперт.

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