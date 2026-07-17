В Норильске трое мужчин вынесли с завода золото, платину и палладий на 23 млн рублей

В Красноярском крае трое сотрудников завода воровали драгоценные металлы из цехов горно-металлургического предприятия. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, злоумышленники переправляли похищенное между помещениями завода через коммуникационные трубы и тайно выносили его, минуя зоны досмотра и скрываясь от охраны предприятия.

Во время обыска в квартире одного из фигурантов были найдены восемь пакетов с порошкообразным веществом общей массой свыше 21 килограмма. Экспертиза подтвердила, что в свертках содержатся платина, палладий, золото, серебро, родий и иридий. Стоимость партии превышает 23 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по фактам кражи и незаконного оборота драгметаллов. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее в Уссурийске работница завода вынесла в сумочке полтонны металла.