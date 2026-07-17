В МВД России рассказали о возбужденных делах против аналогов «Глаза Бога»

МВД: в России возбудили пять уголовных дел против аналогов «Глаза Бога»

МВД России возбудило пять уголовных дел по выявленным интернет-площадкам, продававшим персональные данные россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В публикации отмечается, что по пяти уголовным делам были возбуждены дела по статье Уголовного кодекса России «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

В МВД добавили, что в текущий момент продолжается сбор доказательств.

До этого основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что украденные у компаний украинскими хактивистами персональные данные россиян используются в три этапа. Сначала злоумышленники пытаются продать их из рук в руки владельцам Telegram-ботов для пробива, после данные сбываются в мошеннические кол-центры и только затем публикуются в открытом доступе.

Ранее создатель «Глаза Бога» рассказал, когда сервис возобновит работу.