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Общество

Врачи восстановили работу сердца 11-летнему мальчику в Калининграде

Хирурги медцентра Минздрава создали обходной путь кровоснабжения сердца ребенка
Shutterstock/FOTODOM

Врачи федерального центра Минздрава России восстановили нормальную работу сердца 11-летнему мальчику. Об этом сообщили в канале министерства в Max.

Отмечается, что пациент поступил в Федеральный центр высоких медицинских технологий Минздрава России в Калининграде. У ребенка диагностировали врожденное отсутствие магистрального сосуда, питающего сердце, от устья аорты.

В Минздраве пояснили, что такая патология вызывала внезапную ишемию или инфаркт миокарда.

«Однако из-за того, что организм ребенка долгое время компенсировал нарушение за счет обходных путей кровоснабжения, родители не подозревали о заболевании. С ростом мальчика этих резервов стало недостаточно, и в 10 лет начали появляться первые симптомы», — говорится в сообщении.

На момент госпитализации пациент жаловался на боли в груди при беге, одышку и перебои ритма сердца. Медики приняли решение о проведении малоинвазивной операции. Они была нацелена снижение нагрузки на детский организм.

«В ходе вмешательства на работающем сердце хирурги создали обходной путь кровоснабжения и восстановили работу сердца. Операция прошла успешно. Спустя неделю после реабилитации пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение», — уточнили в Минздраве.

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