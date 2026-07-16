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Общество

Россиянам дали советы по контролю веса

Нутрициолог Савельева: принимать пищу необходимо каждые четыре часа
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы держать вес в норме, важно в первую очередь обращать внимание на ужин. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила нутрициолог Дарья Савельева.

«Если мы худеем, то на ужин берем почти то же, что на обед, но убираем крупу. Остается приличная порция овощей и хороший кусок рыбы или куриной грудки — но только мотивирующий, а не сухой и скучный. Рыба вам должна нравиться», — сказала специалист.

Крое того, по ее словам, между приемами пищи должно проходить не менее четырех часов. На ночь при этом можно пить кефир или протеиновый коктейль.

Нутрициолог Ирина Селиванова до этого предупреждала, что полный отказ от употребления жиров не является составляющей здорового питания, поскольку они нужны для поддержания иммунитета и хорошего усвоения витаминов.

Она посоветовала включить в рацион качественные источники, такие как жирную рыбу, оливковое масло, авокадо и орехи.

Ранее эксперт развенчала миф о неизбежном наборе веса после 40.

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