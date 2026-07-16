В Красноярском крае младенец получил сотрясение во время конфликта между родителями

В Красноярском крае мужчина избивал женщину на протяжении нескольких лет и травмировал их общего ребенка, стало известно телеканалу ТВК.

По словам жительницы города Бородино, домашнее насилие началось осенью 2022 года. Сначал мужчина получил за побои административное наказание, затем условный срок, однако это, как она утверждает, не остановило его от новых нападений.

Во время одного из конфликтов пострадал трехмесячный ребенок. Мать троих детей рассказала, что держала младенца на руках, когда мужчина избивал ее. В результате малыш получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Позже дело о побоях в отношении ребенка прекратили, так как прокуратура не усмотрела умысла на причинение вреда. Женщина также утверждает, что бывший партнер угрожал ей в соцсетях, требовал встреч с сыном и угрожал забрать его силой.

Историей заинтересовался Межрегиональный центр по правам детей. Его директор Павел Пугачев потребовал возбудить дело об истязании и обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять ситуацию на контроль.

К настоящему времени мужчину задержали. В его отношении также возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 318 (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ведется следствие.

«В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в отношении малолетнего ребенка», — отметили в СУ СКР России по Красноярскому краю и РХ.

Ранее избивающий жену псковский блогер заявил, что снимает видео в целях воспитания.