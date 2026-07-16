Сбер вывел на рынок новую линейку интеллектуальных телевизоров

Сбер начал продажи новой линейки интеллектуальных телевизоров серии 8000, оснащенной встроенным ИИ-помощником ГигаЧат, голосовым управлением и аудиосистемой с сабвуфером. Об этом сообщили в компании.

Уточняется, что новая серия ориентирована на основные сценарии домашнего использования, включая просмотр фильмов, спортивных трансляций и видеоигры. Встроенный генеративный искусственный интеллект помогает искать контент и формировать персональные рекомендации.

Как отметил глава блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, интерес пользователей к интеллектуальным телевизорам компании продолжает расти.

«В первом полугодии 2026 года количество проданных устройств увеличилось на 41% год к году, а доля на рынке ТВ составила 8%. Меняется и роль телевизора: люди рассматривают его не просто как устройство для просмотра контента, а как часть цифровой экосистемы, объединяющей развлечения, управление умным домом и возможности искусственного интеллекта», — сказал Белевцев.

В Сбере сообщили, что телевизоры серии 8000 получили QD-miniLED-матрицу с поддержкой 4К, адаптивную подсветку экрана, а также технологию MEMC для повышения плавности изображения при просмотре динамичного контента. Для игровых сценариев предусмотрена технология DLG с частотой обновления до 144 Гц.

Кроме того, новая линейка впервые оснащена аудиосистемой формата 2.1 со встроенным сабвуфером общей мощностью до 52 Вт.

Все модели поддерживают голосовое управление благодаря технологии FarField. Пользователи могут запускать приложения, регулировать громкость, управлять воспроизведением, а также взаимодействовать с ИИ-помощником ГигаЧат и устройствами умного дома с помощью голосовых команд.

При необходимости функцию голосового управления можно отключить.