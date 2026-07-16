Мать приковала дочь цепью к забору на жаре и бросила без еды и воды

В США мать бросила дочь на жаре, приковав цепью к забору

Во Флориде мать бросила 13-летнюю дочь на жаре, привязанной к забору, потому что хотела отдохнуть от нее. Об этом сообщает NBC.

34-летняя американка привезла свою 13-летнюю дочь в гости к прабабушке. В какой-то момент женщина вышла с девочкой на улицу, обвязала талию ребенка цепью, примотала другой конец к забору и ушла.

Прабабушка, увидев в окно сидевшую на жаре правнучку, попыталась ее освободить, но не смогла и не стала обращаться в экстренные службы, опасаясь, что ее выселят из дома. Полицию вызвала бабушка пострадавшей школьницы, стражи порядка освободили ребенка, медицинская помощь ей не потребовалась.

На допросе мать девочки призналась, что устала от дочери и решила отдохнуть, в свое оправдание она заявила, что оставила ребенку рюкзак с одеждой и лекарствами, а сама ушла смотреть телевизор. Мать арестовали, правоохранители проводят расследование.

Ранее в Бразилии отец держал на цепи 11-летнего сына, чтобы мальчик не выходил из дома.