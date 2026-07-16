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Общество

Пьяный россиянин сжег два дома, чтобы развлечься

В Волгоградской области пьяный мужчина спалил два дома
ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области полицейские задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в поджоге двух домов в селе Верхний Балыклей. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Трое приятелей распивали спиртное неподалеку от заброшенного дома. Двое из них отправились в соседнее строение за дровами для костра. Один из мужчин проник внутрь и решил поджечь дом ради забавы. Он подпалил тряпки в комнате и сбежал вместе с собутыльником.

Затем в подвале еще одного дома, подозреваемый развел костер. Товарищи попытались потушить огонь и уговаривали друга остановиться, но пламя быстро распространилось по ветхой постройке. В результате поджогов оба дома полностью выгорели.

Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. 32-летнему фигуранту может грозить до пяти лет колонии.

Ранее в Свердловской области дом с тремя детьми подожгли после просьбы сделать музыку тише.

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