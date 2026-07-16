В Петербурге нашли мертвой пропавшую глухонемую девочку

В поселке Саперном волонтеры нашли трехлетнюю девочку, которая пропала во время прогулки, ребенок мог утонуть в болоте. Об этом сообщает 78.ru.

Девочка пропала вечером 15 июля, семья отправилась в магазин, оставив ребенка со старшим братом на детской площадке во дворе дома по Невской улице. С ними также был знакомый. Старшие упустили ребенка из виду, девочка убежала в лесополосу и не вернулась.

Поиски ребенка вели волонтеры «Лиза Алерт», девочку нашли в болоте, предположительно она могла утонуть. Известно, что в семье воспитывается еще четверо детей, все они глухонемые, как и родители. Многодетная мать привезла детей из Казани на летние каникулы к отцу. Возбуждено уголовное дело.

До этого пропавшую в Кузбассе девятилетнюю девочку унесло течением реки Томь. Несовершеннолетняя вышла погулять во дворе дома и не вернулась. Ребенка искали родственники, волонтеры и полиция. Девочку обнаружили без признаков жизни в реке.

Ранее в Курганской области нашли живыми заблудившихся в лесу детей.