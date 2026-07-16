Мошенники заставили пензенского подростка украсть 12 млн рублей у отца

В Пензенской области задержали курьера мошенников, который забрал у 16-летнего подростка пакет с миллионами. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с юношей под видом сотрудников госорганов и убедили его в причастности к экстремистской деятельности. Для доказательства невиновности он должен был провести видеосъемку квартиры.

Во время видеосвязи звонивший заметил пакет, в котором оказались 12 млн рублей. Молодому человеку рекомендовали передать их курьеру «для проверки», и он согласился. Обнаружив пропажу денег, отец подростка обратился в полицию.

Личность пособника аферистов установили, им оказался 25-летний житель Саратова. 400 тысяч рублей из полученных от подростка денег он оставил себе, оставшуюся часть отвез в Москву и отдал незнакомке. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Сочи подросток распилил родительский сейф, чтобы отдать деньги мошенникам.

Ранее в Москве юноша поверил «сотруднику поликлиники» и лишил семью более 80 млн рублей.