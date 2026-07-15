В Подмосковье прошел Кубок России по плаванию на открытой воде

В деревне Лопотово (Московская область) прошел Кубок России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
По итогам соревнований Александр Степанов (областной Центр олимпийских видов спорта) завоевал золотые медали, победив на трех дистанциях: 10 км, 5 км и 3 км в спринте на выбывание.
Серебро досталось Денису Адееву (областной Центр олимпийских видов спорта), который стал вторым на дистанции 3 км в спринте на выбывание.
Кубок России по плаванию на открытой воде является одним из ключевых стартов отечественного сезона для марафонцев, позволяющим спортсменам отобраться в национальную сборную и подготовиться к международным соревнованиям.
Кубок России по плаванию на открытой воде является одним из ключевых стартов отечественного сезона для марафонцев, позволяющим спортсменам отобраться в национальную сборную и подготовиться к международным соревнованиям.
Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».