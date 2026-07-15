Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

В России создадут игровой набор для обучения лексике тундровых ненцев

«Роснефть» поддержала проекты по сохранению культуры и языков тундровых ненцев
«Роснефть»

Компания «Тюменнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») выделила грант на создание образовательных материалов для изучения языка тундровых ненцев. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Уточняется, что цель инициативы — сохранение культурного наследия, традиций и уникального языка одного из коренных народов Севера.

Разрабатывать учебные материалы будут специалисты Департамента по делам коренных народов Севера Ямала, а также члены Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

В рамках проекта будет создан обучающий игровой набор «Аргиш знаний» для детей младшего и школьного возрастов.

Отмечается, что набор назван в честь традиционного средства передвижения кочевников — каравана оленьих упряжек.

Игровая форма набора, как сообщается, позволит детям легче освоить лексику тундровых ненцев.

Набор будет состоять из карточек, содержащих данные о ключевых понятиях быта, уклада и природного окружения жителей Севера Ямала. Такой подход позволит детям выработать навыки аутентичного произношения, что важно для сохранения языка.

Кроме того, в комплект материалов будет включена познавательная брошюра с алфавитом, краткой историей народа и описанием традиций.

После согласования с профильными ведомствами пособие планируется применять в программах внеклассной работы в национальных школах-интернатах Ямала.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!