В России создадут игровой набор для обучения лексике тундровых ненцев

«Роснефть» поддержала проекты по сохранению культуры и языков тундровых ненцев

Компания «Тюменнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») выделила грант на создание образовательных материалов для изучения языка тундровых ненцев. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Уточняется, что цель инициативы — сохранение культурного наследия, традиций и уникального языка одного из коренных народов Севера.

Разрабатывать учебные материалы будут специалисты Департамента по делам коренных народов Севера Ямала, а также члены Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

В рамках проекта будет создан обучающий игровой набор «Аргиш знаний» для детей младшего и школьного возрастов.

Отмечается, что набор назван в честь традиционного средства передвижения кочевников — каравана оленьих упряжек.

Игровая форма набора, как сообщается, позволит детям легче освоить лексику тундровых ненцев.

Набор будет состоять из карточек, содержащих данные о ключевых понятиях быта, уклада и природного окружения жителей Севера Ямала. Такой подход позволит детям выработать навыки аутентичного произношения, что важно для сохранения языка.

Кроме того, в комплект материалов будет включена познавательная брошюра с алфавитом, краткой историей народа и описанием традиций.

После согласования с профильными ведомствами пособие планируется применять в программах внеклассной работы в национальных школах-интернатах Ямала.