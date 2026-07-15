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Общество

Подростки с 14 лет смогут верифицироваться на «Авито» через «Госуслуги»

На «Авито» появилась верификация через «Госуслуги» для пользователей 14–17 лет
carballo/Shutterstock/FOTODOM

Платформа «Авито» расширила верификацию пользователей, открыв подтверждение личности через портал «Госуслуг» для подростков от 14 лет. Одновременно на площадке заработал новый механизм для подростков восстановления доступа к аккаунту с участием совершеннолетнего родственника, сообщили в компании.

Уточняется, что верификация через «Госуслуги» теперь доступна пользователям с 14 лет, имеющим российский паспорт. После успешной проверки в профиле появляется бейдж «Документы проверены», подтверждающий, что аккаунт принадлежит реальному человеку.

Ранее такой способ подтверждения личности был доступен только совершеннолетним пользователям. Расширение возрастных рамок реализовано платформой при поддержке Минцифры России.

В компании отметили, что нововведения направлены на повышение безопасности и прозрачности сделок. По данным собственного исследования «Авито», основанного на опросе родителей, отдельный аккаунт на платформе имеют 31% подростков. Они используют платформу для покупки и продажи личных вещей, а также для монетизации своих увлечений и оказания различных услуг.

Кроме того, для несовершеннолетних пользователей запущен механизм «Позвать взрослого». Он применяется в случаях, когда система временно ограничивает доступ к аккаунту из-за признаков возможного взлома или другой подозрительной активности.

В рамках механизма подросток может отправить запрос родителю или другому совершеннолетнему родственнику, который подтвердит его личность. При этом взрослый не получает доступа к переписке, объявлениям и другим данным аккаунта.

Отмечается, что, если приглашенный взрослый не сможет пройти проверку или не подтвердит запрос, подросток вправе пригласить другого совершеннолетнего родственника. Количество таких попыток не ограничено.

«Сегодня подростки 14–17 лет — настоящие юные предприниматели: они продают вещи, находят первую подработку, оказывают услуги, создают собственные товары. Они ценят свою репутацию и хотят, чтобы им доверяли. Наша задача — дать им для этого инструменты, а не барьеры», — отметила директор департамента по доверию и безопасности компании Наталья Юматова.

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