В России создана самая северная в стране сеть автосервисов

Компания «РН-Ванкор» (входит в НК «Роснефть») при реализации проекта «Восток Ойл» создала на маршруте от Ямало-Ненецкого автономного округа до «Бухты Север» в Красноярском крае сеть автосервисных центров. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что для пополнения автопарка предприятия российскими машиностроительными компаниями поставлено около пяти тыс. единиц специальной и дорожно-строительной техники.

Управление всеми транспортными средствами, обслуживающими нефтяников, как рассказали в «Роснефти», ведет Единый центр управления транспортом «РН-Ванкор», созданный в 2025 году. Центр использует современные ИТ-решения.

Отмечается, что работу автопарка на всех объектах проекта контролирует в режиме реального времени разработанная в компании единая корпоративная телематическая платформа (ЕКТП). Решение обеспечивает планирование, маршрутизацию и подачу автомобилей, распределение заданий и подготовку отчетности, а также многие другие процессы.

В «Роснефти» отметили, что цифровое управление позволяет снижать производственные издержки и значительно повышать эффективность работы транспортного парка.

Кроме того, для обслуживания автопарка открыты сервисные центры, ремонтно-производственные участки и дорожно-ремонтные пункты.