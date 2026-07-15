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Общество

В Магнитогорске вор застрял в ларьке с мороженым

В Магнитогорске вор вскрыл ларек с мороженым и не смог выбраться
Telegram-канал «Право роста»

В Магнитогорске вор вскрыл ларек с мороженым, но не смог выбраться и был задержан охранниками. Об этом сообщает Telegram-канал «АЧН».

Ночью в торговой точке сработала сигнализация. На вызов приехали вооруженные охранники группы быстрого реагирования «Право роста». Они обнаружили, что металлическая штора на окне приподнята с помощью лома или монтировки, а само окошко вскрыто.

Внутри за холодильником прятался мужчина, он не успел сбежать до приезда охраны. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого в Чехии вор попытался сбежать от полиции через забор, за которым был участок. При спуске он запутался в колючей проволоке, получив серьезные порезы. Медикам на месте пришлось оказать ему помощь.

Ранее пенсионер ограбил супермаркет, чтобы попасть в тюрьму и помочь своему внуку.

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