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Общество

На Урале двухлетняя девочка выпала из окна общежития

Е1: под Екатеринбургом двухлетний ребенок выпал из окна общежития
Shutterstock

В Среднеуральске двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, спасти ее не удалось. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в общежитии по улице Ленина, после падения девочки с высоты на улицу сразу выбежала ее мать. Ребенка попытался накрыть дворник, чтобы пострадавшая не замерзла, но девочка уже не подавала признаков жизни.

По словам знакомого семьи, незадолго до происшествия женщина выкладывала в соцсети видео, где ее дочь сидит на подоконнике, на кадрах мать находилась в нескольких метрах от ребенка и не убирала его от окна. В правоохранительных органах произошедшее пока не прокомментировали.

До этого в Калининграде прохожие поймали ребенка, выпавшего из окна. Мальчик упал с высоты четвертого этажа. Случайные прохожие успели вовремя среагировать и поймали ребенка, он не получил серьезных травм.

Ранее шестилетний мальчик выпал из окна детсада в Благовещенске.

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