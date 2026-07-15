Медведь растерзал мужчину в Магаданской области

В Ольском районе Магаданской области мужчина не выжил после встречи с медведем. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в поселке Ола около местной дамбы. Хищник растерзал местного жителя, спасти его не удалось. На место происшествия выехали охотники и экстренные службы. При каких обстоятельствах совершено нападение, пока неизвестно.

До этого в Алданском районе Якутии медведь почти сутки терроризировал жителей села, хищник ворвался в несколько домов и устроил погром. Семье с маленьким ребенком пришлось спасаться от зверя на крыше дома. Похожий случай произошел на озере Байкал, медведь забрел в палаточный лагерь и рылся в пакетах с едой, спасатели отказались ехать на вызов.

Ранее медведь пробрался в ТЦ на базе армии США и украл персик.