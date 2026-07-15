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Общество

Россиянин признался в подготовке теракта на нефтяном предприятии в Югре

ФСБ: задержанный за подготовку теракта в Югре дал признательные показания
ФСБ РФ

Россиянин, задержанный по подозрению в подготовке теракта на нефтяном предприятии в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, дал признательные показания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео с допросом, предоставленное Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Как рассказал мужчина, он вступил в переписку с представителем украинской разведки в начале 2026 года. Сначала россиянин пересылал куратору данные о нефтегазопроводе в Белоярском районе Югры.

«Потом он вышел ко мне с предложением забрать пакет с взрывным устройством в лесополосе в районе Тюмени для совершения террористического акта на трубопроводе», — отметил задержанный.

ФСБ РФ заявила о задержании россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в Югре, утром 15 июля. В ведомстве сообщили, что мужчина по заданию спецслужб Украины изъял самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного схрона и собирался использовать его на предприятии нефтяной промышленности в городе Нягани. Силовики взяли злоумышленника под стражу недалеко от схрона.

Специалисты при осмотре места происшествия конфисковали мобильные телефоны и бомбу, состоявшую из взрывчатого вещества массой 1,5 кг, таймера-замедлителя и электродетонатора. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по двум статьям — незаконный оборот взрывчатых веществ и приготовление к террористическому акту.

Ранее депутат рассказал, что ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина».

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