Центральный университет выпустил первых магистров

Центральный университет (ЦУ) подвел итоги первого выпуска магистратуры. В 2026 году дипломы получили 147 студентов, завершивших обучение по направлениям «Математика и компьютерные науки» и «Бизнес-информатика», сообщили в вузе.

По данным опроса университета, средняя заработная плата магистров ЦУ составляет 315 тыс. рублей, что на 37% выше среднего уровня оплаты труда ИТ-специалистов разного возраста и стажа в Москве.

За время обучения доход студентов в среднем увеличился в 2,4 раза, при этом один из выпускников первого потока продемонстрировал рекордный рост зарплаты — в 6,3 раза.

Свыше 87% выпускников первого потока магистратуры завершили обучение трудоустроенными, остальные находятся на разных этапах выбора дальнейшего карьерного пути.

Кроме того, 74% выпускников повысили должность во время обучения. Почти каждый четвертый получил уровень Senior, 67% завершили обучение на позиции Middle, а доля специалистов уровня Junior сократилась на 83% по сравнению с началом обучения и составила всего 10%.

Более 83% выпускников сообщили, что достигли поставленной карьерной цели, свыше 92% отметили карьерные изменения за период обучения. Также более 92% респондентов связало достигнутые результаты с обучением именно в Центральном университете.

В вузе напомнили, что первый набор магистратуры Центрального университета был открыт в сентябре 2023 года. Студенты обучались по направлениям «Машинное обучение», «Продуктовая аналитика», «Продуктовый менеджмент» и «Backend-разработка».

По данным ЦУ, выпускники работают в крупных российских компаниях, в числе которых Яндекс, X5 Group, Т-Банк, Сбер, Сибур, Норникель, Авито, Магнит и другие. Cегодня вуз сотрудничает более чем с 70 индустриальными партнерами.

В университете отметили, что карьерные результаты студентов обеспечиваются в том числе системой сопровождения, интегрированной в образовательный процесс. Она включает индивидуальные карьерные консультации, курс по управлению карьерой, менторские программы, тренировочные интервью, взаимодействие с работодателями и карьерный спиддейтинг. За время обучения магистрантов было проведено более 630 индивидуальных карьерных консультаций.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич заявил, что результаты первого выпуска позволяют оценить эффективность образовательной модели вуза. По его словам, практико-ориентированный подход и тесное взаимодействие с работодателями помогают студентам развиваться в профессии параллельно с обучением.

К поздравлению студентов ЦУ присоединился Станислав Близнюк, глава Т-Банка. «Для нас очень важно, что вчерашние студенты выходят на рынок труда с опытом решения настоящих задач и пониманием того, как работают современные технологические компании. Они стали важной частью команды Т, мы слышим положительные отзывы других работодателей, ну и цифры говорят сами за себя — наши выпускники на вес золота. Поздравляю ребят с завершением учебы и началом нового интереснейшего жизненного этапа! Только вперед и новых побед!», — сказал он.