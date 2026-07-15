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Общество

Пожилой пациент приставал к врачу в новосибирской поликлинике

В Новосибирске задержали мужчину, пристававшего к врачу на приеме
Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске задержали 56-летнего мужчину, который две недели приставал к врачу во время приема, мужчина обнимал девушку за талию и предлагал интим. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

22-летняя сотрудница поликлиники с 26 июня терпела домогательства пациента, который ежедневно приходил на осмотр с жалобами на давление и позволял себе сальные шутки и прикосновения.

«Когда доктор проводила измерение давления, он пытался поглаживать ее талию и ягодицы, отпускал в ее адрес сальные шутки и предлагал вступить с ним в интимную близость», — рассказали в «Гвардии».

14 июля врач вызвала охранника, пациент в ответ устроил скандал, на место была вызвана группа быстрого реагирования. Злоумышленника задержали, свои действия он объяснил тем, что давно живет один и «скучает по женской ласке».

Ранее в Бурятии пара избила гинеколога во время приема.

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