В Краснодаре задержали мужчин, ради ролика заехавших на Mercedes-Benz на территорию собора

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Краснодара за публикацию «провокационного ролика», снятого на фоне собора. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило Главное управление министерства внутренних дел России по городу.

В заявлении уточняется, что под стражей оказались 19-летний и 23-летний молодые люди.

«Действиям молодых людей будет дана комплексная правовая оценка. Проводится проверка», — подчеркнули в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал «Расстрига», задержанные уверяли полицейских, что не пытались никого оскорбить. По словам горожан, они решили снять ролик на фоне собора ради «красивого ракурса».

14 июля Telegram-канал «Многонационал» сообщил, что в Краснодаре двое мужчин на иномарках Mercedes-Benz заехали на территорию храма Александра Невского и сняли видео. На кадрах запечатлено, как один из молодых людей стоит между двумя машинами, поставив ноги в оконные рамы, и демонстрирует свои мускулы. Второй мужчина находится за кадром и спрашивает у приятеля: «Ты больной? Ты что творишь?». Также в ролике слышится смех.

Ранее четверых молодых людей оштрафовали за «дикие пляски» у храма в центре Москвы.