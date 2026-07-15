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Общество

В Донецке мужчина разгуливал по улице с арсеналом оружия в пакетах

Житель Донецка нес в пакетах автомат, гранаты и патроны и попался полиции
Пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике

В Кировском районе Донецка полицейские задержали мужчину, который нес в пакетах автомат, гранаты и сотни патронов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники уголовного розыска остановили 41-летнего местного жителя на одной из улиц. При осмотре пакетов оперативники обнаружили три сигнальные ракеты, две гранаты и два запала, четыре снаряда для гранатомета, предмет, похожий на автомат, семь магазинов и 655 патронов калибра 5,45 мм.

Задержанный рассказал, что нашел арсенал на чердаке частного дома, где делал ремонт и решил забрать находку с собой. Оружие направлено на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов, подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

До этого в Иркутской области 37-летний местный житель вырыл под своим домом подземный бункер, где хранил оружием и боеприпасы, готовясь к «катастрофе».

Ранее арсенал боеприпасов изъяли при обыске у пенсионерки в Тульской области.

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