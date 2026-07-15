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Общество

Депутат Госдумы Романов выразил соболезнования близким экс-главы избиркома Петербурга

Романов: Виктор Миненко до конца оставался верен служению Отечеству
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Романов выразил соболезнования в связи с кончиной экс-председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко. Соответствующее сообщение парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

«В результате продолжительной болезни ушел из жизни мой друг Виктор Миненко. Это невосполнимая потеря для Санкт-Петербурга, России и для меня лично», — написал Романов.

По словам депутата, Миненко посвятил всю свою жизнь государственной службе.

«Он был настоящим русским офицером — до последней минуты жизни оставаясь верным присяге Родине», — подчеркнул Романов.

Парламентарий также отметил, что две недели назад лично встречался с Миненко и общался с ним более двух часов. По его словам, несмотря на тяжелую болезнь, Виктор Миненко говорил и думалне о себе, а о России, будущем страны и Санкт-Петербурге.

Депутат также выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Миненко.

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