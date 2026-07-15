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Общество

Новосибирец угрожал отрубить знакомому руки ради кредита

В Новосибирской области мужчина угрожал сельчанину топором из-за денег
Global Look Press

33-летний житель Новосибирской области угрожал топором 28-летнему сельчанину, требуя оформить кредит и отдать ему деньги. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 февраля в гараже одного из сел Татарского района. Обвиняемый, держа в руках топор обещал отрубить руки или пальцы 28-летнему сельчанину, если тот не оформит кредит.

Испугавшись за свою жизнь, мужчина попытался оформить заявку на кредит в 100 тысяч рублей через банковское приложение, однако банк отказал. Свою вину обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался. Уголовное дело о разбое с применением оружия направлено в Татарский районный суд., фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Ярославской области мужчина забил поленом родственником из-за спора о доме. После расправы обвиняемый лег спать, утром он попытался скрыть следы преступления: переоделся в чистые вещи, сам вызвал полицию, но позже признался в содеянном.

Ранее сибиряк ударил знакомого ножом в сердце.

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