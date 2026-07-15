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Общество

ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии

ФСБ: россиянин по заданию Киева собирался взорвать нефтяное предприятие в Югре
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Силовики задержали россиянина, подозреваемого в планировании теракта на одном из нефтяных предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), передает РИА Новости.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ по заданию спецслужб Украины», — говорится в заявлении.

В ведомстве рассказали, что мужчина получил инструкции от куратора и изъял самодельное взрывное устройство (СВУ) из заранее оборудованного схрона. Он собирался использовать бомбу на предприятии нефтяной промышленности в городе Нягани, но сотрудники ФСБ задержали злоумышленника недалеко от схрона.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяв СВУ и мобильные телефоны. Бомба состояла из таймера-замедлителя, электродетонатора и взрывчатого вещества иностранного производства, имевшего массу 1,5 кг.

На этом фоне в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Как выяснили силовики, также фигурант в мессенджере пересылал куратору из спецслужб Украины сведения о расположенных в российском регионе объектах топливно-энергетического комплекса.

Ранее ФСБ сорвала теракт на предприятии военно-промышленного комплекса в Московской области.

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