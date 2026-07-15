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Общество

В Новосибирске начали восстанавливать водоснабжение после крупной аварии

Мэр Кудрявцев: в Новосибирске завершили восстановление коллектора после аварии
Кадр из видео/Соцсети

Специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы на коллекторе после крупной аварии в Горском микрорайоне Новосибирска. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Максим Кудрявцев.

По его словам, сотрудники муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» утром приступили к повышению параметров системы водоснабжения домов, расположенных в левобережной части Новосибирска.

«Давление в системе водоснабжения стабилизируется, вода в течение нескольких часов будет у всех жителей», — говорится в заявлении.

Крупная коммунальная авария произошла в Горском микрорайоне Новосибирска в начале недели. По данным Telegram-канала «ЧП Инцидент Новосибирск», в результате прорыва трубы образовалась огромная яма, вследствие чего жители остались без водоснабжения. Глава местного департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Зайков заявлял, что на устранение последствий ЧП потребуется около трех недель. Ожидалось, что за это время специалисты восстановят поврежденный коллектор и водопроводные сети, а также осуществят благоустройство территории.

Максим Кудрявцев в связи с инцидентом перевел все городские службы в режим повышенной готовности. В своем Telegram-канале мэр сообщал, что работы на месте происшествия проводятся в круглосуточном режиме.

Ранее в Кисловодске десятки тысяч жителей остались без воды из-за засора коллектора.

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