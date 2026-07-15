Россиянин изнасиловал и держал в плену бывшую девушку

В Бурятии заключен под стражу мужчина, который изнасиловал и удерживал бывшую возлюбленную в доме на дачном участке. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, обвиняемый приехал на дачный участок к бывшей сожительнице в садовое товарищество Заиграевского района под предлогом помощи. Злоумышленник напал на женщину, несколько раз изнасиловал и насильно держал ее в доме.

Позднее потерпевшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, после чего нападавший был задержан. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела об изнасиловании и незаконном лишении свободы, он заключен под стражу.

До этого в Татарстане мужчина избил и изнасиловал свою экс-избранницу. После нападения злоумышленник сел на поезд до Ижевска и уехал. Мужчину разыскивали восемь суток, и все же задержали.

Ранее петербурженка изрезала экс-бойфренда ножом после расставания.