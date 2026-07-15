Волгоградец расправился с женой и падчерицей и спрятался в шалаше на Волге

В Волгограде будут судить мужчину за расправу над женой и падчерицей

Житель Волгограда предстанет перед судом за нападение на свою жену и ее взрослую дочь, пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый впервые пригрозил своей возлюбленной расправой в июле 2025 года. Во время ссоры он распылил женщине в лицо перцовый баллончик, приставил к ее животу кухонный нож и высказал угрозы.

Спустя месяц пара снова поссорилась, волгоградец жестоко избил жену и ударил ее табуретом по голове, спасти женщину не удалось. На следующее утро в квартиру к матери пришла ее взрослая дочь.

Услышав, как женщина открывает дверь своим ключом, обвиняемый попросил ее немного подождать, взял кухонный нож и, открыв дверь, затащил потерпевшую внутрь. Он повалил ее на пол и вонзил лезвие ей в живот, раненая не выжила. После этого злоумышленник собрал ювелирные украшения и скрылся.

Мужчину задержали в Советском районе Волгограда, несколько дней он прятался в самодельном шалаше на берегу Волги. В отношении волгоградца было возбуждено несколько уголовных дел, материалы расследования переданы в суд, фигуранту может грозить длительный срок заключения.

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