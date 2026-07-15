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Общество

Житель Амурской области отправил доставкой золото на 55 млн рублей и попал под суд

Житель Благовещенска получил срок за отправку золота на 55 миллионов рублей
Ilya Naymushin/Reuters

Суд Амурской области вынес приговор жителю Благовещенска, который отправил в Новосибирск найденные золотые слитки общей стоимостью около 55 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, мужчина обнаружил коробку с тремя слитками в урне возле экоотеля «Золотой дракон». Общая масса находки составила 4,8 кг, из которых почти 4,4 кг приходится на чистое золото. Вместо того, чтобы сообщить о кладе в правоохранительные органы, мужчина решил оставить драгоценный металл себе.

Позже он отправил слитки транспортной компанией в Новосибирск, спрятав их среди радиодеталей. Однако таможенники обнаружили золото во время проверки груза в аэропорту, после чего отправителя задержали, а слитки изъяли.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, осужденному запрещено менять место жительства без уведомления правоохранительных органов.

До этого в Тверской области сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, которая забрала у подростка миллионы родителей и золотые слитки. 13-летний подросток несколько дней общался по телефону с мошенниками. Аферисты убедили его вскрыть сейф родителей и передать сбережения и золотые слитки курьеру.

Ранее в Тюмени пенсионер лишился золотых слитков и 15 млн рублей после звонка аферистов.

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