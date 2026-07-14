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Общество

Шуваев назвал безопасность Белгородской области приоритетом номер один

Александр Шуваев оценил оперативную обстановку в приграничье Белгородщины
Кадр из видео/Telegram-канал «Александр Шуваев»

Вопрос безопасности Белгородской области остается приоритетом номер один. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев в ходе совместного визита с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в один из пунктов дислокации добровольческого отряда «БАРС-Белгород».

«Сегодня вместе с Сергеем Кириенко посетили один из пунктов дислокации добровольческого отряда «БАРС-Белгород», — написал он в своем Telegram-канале.

В ходе визита они пообщались с бойцами, оценили оперативную обстановку в приграничье и в целом по области. Кроме того, обсуждались необходимые дополнительные меры для усиления защиты населенных пунктов, систем оповещения и мобильности подразделений.

«По каждому направлению будем принимать конкретные решения. Ребята настроены серьезно, поддержка с нашей стороны и федерального центра будет продолжена», — подчеркнул врио губернатора.

Шуваев отметил последовательное усиление отряда «БАРС‑Белгород». Так, регион наращивает его численность и постоянно обучает борьбе с БПЛА.

По его словам, в Белгородщине выстроили систему инструкторов, лучшие расчеты ежедневно передают свой опыт и знания. При этом расчеты инструкторов с других участков СВО приезжают в регион обучать новобранцев.

«Наши усилия дают результаты — перехваты становятся более эффективными, несмотря на рост интенсивности атак. Это реально помогает спасать жизни и снижать ущерб. Хочу поблагодарить бойцов за ратный труд: они держат удар», — заявил он.

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