Горелкин связал санкции ЕС против VK и «Макс» с их значением для цифрового суверенитета

Санкции Евросоюза против VK и мессенджера «Макс» связаны с их значением для цифрового суверенитета России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, за три года ЕС включил в антироссийский санкционный лист более 20 ИТ-компаний, специализирующихся на кибербезопасности.

«Преследуя цель ослабить нашу киберзащиту, евробюрократы прикрывались формулировками о связи этих компаний с российским государством», — приводятся слова Горелкина в Telegram-канале фракции «Единая Россия».

По его мнению, тот же аргумент использовали при включении VK в санкционные списки.

«Компанию обвинили в том, что она взаимодействует с российским государством, хотя все механизмы этого взаимодействия четко прописаны в законодательстве и направлены на борьбу с противоправным контентом», — сказал он.

Горелкин считает, что по логике евробюрократов, крупнейшая российская соцсеть должна была ориентироваться не на законы своей страны, а на желание понравиться кому-то за границей. По его словам, те же претензии предъявляются и мессенджеру «Макс».

«Абсурд? Но еще абсурднее звучит обвинение в использовании национальным мессенджером неких технологий наблюдения за пользователями со ссылкой на неназванных экспертов», — отметил депутат.

Горелкин подчеркнул, что ни одно из этих заявлений не получила подтверждения.

«Но теперь понятно, зачем была нужна эта информационная кампания. Вывод здесь простой: и сервисы VK, и наш национальный мессенджер – это важнейшие составляющие цифрового суверенитета России. Конечно, ЕС это не нравится, ведь ничего подобного там нет: все популярные цифровые платформы, видеохостинги, ИИ-ассистенты, которыми пользуются европейцы, принадлежат не им», — сказал он.

По его словам, этим объясняется желание обложить российские ИТ-продукты санкциями.

«Хотя смысла в этих действиях мало: российский кибербез продолжает прекрасно себя чувствовать и развиваться. То же самое, я уверен, будет и с VK», — заключил он.