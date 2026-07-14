Россиянам назвали веские причины не хранить фото паспорта в телефоне

Многие привыкли хранить в памяти смартфона фото важных документов, в том числе страниц паспорта: на первый взгляд это кажется удобным и практичным. Однако такая привычка может обернуться серьезными проблемами. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антона Ключко.

По его словам, злоумышленники способны использовать эти снимки для мошеннических схем, например для оформления микрозаймов без ведома владельца паспорта.

«Если раньше фото самих страниц паспорта не представляли особого интереса для потенциальных злоумышленников (Исключение могли составить разве что очень небольшое количество МФО с очень низким уровнем проверки личности), то в настоящее время, с учетом развития нейросетей и уровнем их доступности, сгенерировать любую фотографию с любым паспортом и его «владельцем» (или даже сгенерировать видео) не представляет особой сложности», — объяснил он.

Сегодня, по словам адвоката, некоторые микрофинансовые организации предлагают быстрые займы онлайн с упрощенной идентификацией личности. Для получения суммы до 15 тысяч рублей порой достаточно указать паспортные данные и приложить фото или скан документа. «Именно здесь и кроется опасность: поясняет эксперт, если снимки паспорта хранятся в телефоне и попадают в руки злоумышленников – через взлом аккаунта в мессенджере, кражу самого устройства или утечку из облачного хранилища, мошенники могут использовать их для подачи заявок сразу в несколько МФО.

«А новыми технологиями проблема усугубляется, поскольку, как я уже сказал, нейросеть может сгенерировать и ваше фото вместе с паспортом — то, что как раз-таки запрашивают МФО при подтверждении личности», — заявил он.

Адвокат Ключко объясняет: «С развитием нейросетей на имя человека, паспорт которого оказался в «плохих» руках, оформляются займы, которые он не брал. Появляются долги, начисляются проценты и штрафы, портится кредитная история. Человек может узнать о проблеме не сразу, например, когда начинает поступать давление от коллекторов или приходит уведомление о просрочке».

Если злоумышленникам удалось оформить на вас займ, то нужно написать заявление в полицию по факту мошенничества, а далее обратиться с претензией в кредитную организацию о признании кредитного договора недействительным. В случае отказа в удовлетворении ваших требований в добровольном порядке – обратиться с иском в суд.

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