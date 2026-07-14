Поддубный заявил о необходимости увековечить подвиг героев СВО в городах России

Места памяти героев специальной военной операции создаются в России по инициативе партии «Единая Россия». Об этом заявил Герой РФ, военный корреспондент Евгений Поддубный во время посещения сквера в Ставрополе вместе с секретарем Генсовета партии Владимиром Якушевым, сообщили в партии.

Уточняется, что также в мероприятии также приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и депутат Госдумы Зураб Макиев.

Сквер, как напомнили в партии, был создан в рамках ее народной программы, принятой в 2021 году.

«Мы живем во время, когда личное мужество стало социальной нормой. Нас не удивляет ежедневный массовый героизм. И, конечно, надо соответствовать этому времени во всем», — отметил Поддубный.

По его словам, общественные пространства должны сохранять память о людях, ставших примером мужества и служения Родине.

Якушев, в свою очредь, отметил, что развитие современных микрорайонов должно учитывать запросы жителей и включать не только жилую застройку, но и благоустроенные общественные территории, спортивные объекты и места для отдыха.

«Комплексный подход — это совершенно правильно. Так должны выстраиваться современные микрорайоны по всей нашей стране. По народной программе-2021 создано и благоустроено около 120 тыс. общественных пространств по всей стране, и ключевой особенностью стало участие жителей в выборе проектов благоустройства», — сказал он.

Якушев добавил, что за время реализации народной программы «Единой России» в голосовании за создание современных общественных пространств приняли участие порядка 70 млн россиян.

«Эту программу мы будем продолжать», — резюмировал секретарь генсовета партии.