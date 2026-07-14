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Россианам рассказали, чем отличаются красная, черная и белая смородина

Врач Белоусов: красная, черная и белая смородина отличаются химическим составом
Alex prokopenko/Shutterstock/FOTODOM

Смородина — одна из самых полезных ягод, выращиваемых в России. Она богата витаминами, антиоксидантами, органическими кислотами и пищевыми волокнами, поддерживающими иммунитет, здоровье сердца, сосудов и пищеварительной системы. Однако каждый вид смородины имеет свои особенности, и их полезные свойства заметно различаются. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Черная смородина , по его словам, — абсолютный лидер по содержанию витамина С.

«Всего 100 граммов ягод способны обеспечить почти двойную суточную потребность взрослого человека в витамине С. Благодаря этому она помогает поддерживать иммунную систему, повышает устойчивость организма к вирусным и бактериальным инфекциям и способствует более быстрому восстановлению после простуды», — отметил специалист.

Кроме того, она богата антоцианами, катехинами и другими полифенолами — мощными антиоксидантами, защищающими клетки от старения и хронического воспаления, продолжил он.

Красная смородина содержит меньше сахаров, поэтому имеет более кислый вкус. Она уступает черной по витамину С, но превосходит ее по содержанию витаминов А и Е, важных для кожи, слизистых и зрения. Органические кислоты и пищевые волокна стимулируют пищеварение, а калий помогает поддерживать нормальное давление.

Белая смородина — разновидность красной, отличается более сладким вкусом из-за большего содержания природных сахаров, поэтому относится к десертным сортам. Ее главное достоинство — высокое содержание калия, необходимого для работы сердца, сосудов и мышц. Как и другие виды, она содержит витамины, органические кислоты и антиоксиданты, но в меньшей концентрации, чем черная, рассказал Белоусов.

Аналитики АШАН Ритейл Россия до этого назвали самые популярные летние ягоды у россиян.

Среди свежих ягод наиболее впечатляющую динамику в июне 2026 года продемонстрировала голубика — ее продажи выросли в 2,5 раза (в шт.) по сравнению с июнем прошлого года. Также стоит отметить ежевику, продажи которой увеличились на 111%. Замыкает тройку лидеров малина — ее рост составил 30%. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины — клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории.

Ранее врач раскрыл, сколько ягод в день можно есть без вреда для здоровья.

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