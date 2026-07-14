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Общество

Женщина избила свекровь за отказ сидеть с больным внуком

SCMP: в Китае женщина избила свекровь за отказ сидеть с заболевшим внуком
China news

В Китае женщина избила свекровь за отказ сидеть с больным внуком, пишет South China Morning Post.

В китайской провинции Чжэцзян женщина напала на свою свекровь, сломав ей четыре ребра, после того как та отказалась ухаживать за больным внуком. По данным СМИ, мать двоих детей работала в другом городе и узнала от сына, что он плохо себя чувствует, а бабушка не измеряла ему температуру.

Встревоженная женщина срочно приехала домой на скоростном поезде. Свекровь объяснила, что у нее болит зуб, и отказалась вести внука к врачу, заявив, что хочет навестить своего ухажера. В ответ на это невестка набросилась на пожилую женщину. Муж встал на сторону жены, назвав мать «аморальной».

Сестра мужа возразила, отметив, что их мать, работница санитарной службы с низким доходом, уже перевела сыновьям более 100 тысяч юаней и имеет право на личную жизнь. Юристы предупредили, что невестке грозит до трех лет тюрьмы за умышленное причинение вреда.

Ранее внук почтил память бабушки, сделав про нее игру.

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