Шестилетний мальчик выпал из окна детсада в Благовещенске

В Амурской области ребенок выжил после падения из окна детского сада, мальчик упал с высоты второго этажа. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным издания «Порт Амур», у шестилетнего пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и перелом лодыжки, ребенок госпитализирован. По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура, специалисты оценят, соблюдали ли в детском саду требования безопасности, а также проверят, как сотрудники учреждения исполняли свои обязанности по охране жизни и здоровья детей.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Калининграде прохожие поймали ребенка, выпавшего из окна. Мальчик упал с высоты четвертого этажа. Случайные прохожие успели вовремя среагировать и поймали ребенка, он не получил серьезных травм.

Ранее в Уссурийске двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.