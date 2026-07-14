Пользователи «Яндекс Учебника» сдали ЕГЭ по информатике выше общероссийского уровня

Пользователи «Яндекс Учебника» набрали в среднем 68,7 балла на ЕГЭ по информатике

Выпускники, активно готовившиеся к Единому государственному экзамену по информатике на платформе «Яндекс Учебник», в среднем набирали 68,7 балла, что на 10 баллов превышает общероссийский показатель. Такой разрыв сохраняется уже третий год подряд. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В выборку вошли 1,5 тыс. выпускников 2025/2026 учебного года, которые решили на платформе более 80 заданий. Их результаты сопоставили с данными Рособрнадзора, согласно которым средний балл ЕГЭ по информатике в России составил 58,7.

В компании также сообщили, что всего при подготовке к экзамену к «Яндекс Учебнику» обращались 119 тыс. учащихся 11-х классов, что сопоставимо более чем с 80% общего числа участников ЕГЭ по информатике.

Как отметила директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова, анализ данных о работе школьников на платформе показал, что наибольшие затруднения вызывали задания, требующие последовательного выстраивания решения, а не только знания теоретического материала.

Для разбора таких задач пользователи могли воспользоваться ИИ-помощником. По данным компании, этот инструмент на платформе применял каждый третий одиннадцатиклассник.

ИИ-помощник, как уточняется, объясняет термины, задает уточняющие вопросы и помогает найти ошибку, не предлагая готового ответа.

Ранее выпускникам объяснили, как с помощью технологий искусственного интеллекта оценить свои шансы на поступление в вуз.