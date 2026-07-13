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Общество

Участник СВО Пожярскас назвал перебои с топливом временным нарушением комфорта

Участник СВО Пожярскас: это всего лишь попытка сломить наш дух
Константин Михальчевский/РИА Новости

Перебои с топливом являются временно нарушенным комфортом. Об этом на форуме «Все для победы!», проводившегося «Народным фронтом» национальном центре «Россия», заявил лауреат премии и участник СВО Андрюс Пожярскас.

По его словам, эти лишения несравнимы с испытаниями, через которые проходят военные и жители прифронтовых регионов.

«Под вашим руководством мы прилагаем все силы, чтобы добиться скорейшей победы. Мы знаем, у противника на поле боя нет шансов, потому что за нами наши семьи, дети, матери и отцы. А то, что враг ежедневно пытается нанести удар по нашей инфраструктуре – это всего лишь попытка сломить наш дух. И у них ничего не получится. Победа будет за нами», — обратился он к президенту России Владимиру Путину.

Руководитель Департамента регионального взаимодействия молодежного крыла «Народного фронта» Анатолий Корниенко согласился с тем, что проблемы в тыловых городах не сопоставимы с условиями жизни вблизи передовой.

«Мы хотели привести к вам на встречу двух мужиков из Селидово. Они обычные шахтеры, которые взяли на себя ответственность и выдают гуманитарную помощь там у себя в городе. Там, у себя в городе на связи с безопасностью мы смогли довести даже до Донецка. Владимир Владимирович, там настрой только один – только вперед, только победа», — отметил он.

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