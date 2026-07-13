Завершилась основная часть региональных этапов конкурса «Лучший по профессии»

Более 415 лидеров конкурса «Лучший по профессии» вышли в финал по 25 номинациям

Основная часть региональных этапов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» была завершена. Об этом сообщается на сайте Минтруда России, организовавшем конкурс.

В этом году более 415 победителей региональных состязаний встретятся в финале с победителями отраслевых и корпоративных конкурсов. Они будут соревноваться по 25 номинациям. При этом общее число региональных этапов конкурса увеличилось практически в 2 раза — до 415. Основную часть — 370 региональных этапов — уже завершили.

Региональные и межрегиональные этапы конкурса прошли в 84 регионах. Федеральная часть конкурса стартует 21 июля. Ее откроет Мордовия с номинациями: «Агроном», «Ветеринарный фельдшер» и «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения». Лучшие по итогам федеральных этапов получат денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей и третье — 300 тыс. рублей.

«Если анализировать текущий спрос, то из 1,9 млн вакансий, представленных на портале «Работа России», почти каждая вторая вакансия приходится именно на рабочие специальности. Согласно прогнозу кадровой потребности, в горизонте до 2032 года в экономику необходимо дополнительно привлечь порядка 3 млн квалифицированных рабочих, а также операторов производственных установок и машин», – рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

По его словам, номинации «Лучшего по профессии» проводя именно по востребованным специальностям. Он уточнил, что с этого года впервые ввели отдельную номинацию для участников СВО, вернувшихся к своему делу или освоивших новую профессию.

«Второй старт» сразу же стал самым популярным – он проводится в 64 регионах. В общей сложности уже прошедшие региональные этапы объединили порядка 80 тыс. человек – это как конкурсанты, так и те, кто принял участие в деловых и профориентационных мероприятиях конкурса», — отметил он.

Организаторы дополнили программы региональных состязаний профориентационными и деловыми мероприятиями. Они приложили усилия к тому, чтобы конкурсные площадки стали максимально интересными для участников.