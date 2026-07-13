VK Fest в Нижнем Новгороде посетили 18 тыс. гостей

На VK Fest в Нижнем Новгороде выступили 50 артистов, блогеров и экспертов

VK Fest в Нижнем Новгороде собрал 18 тысяч гостей, а также 50 артистов, блогеров и экспертов. Об этом рассказала руководитель фестиваля Зоя Новикова.

По ее словам, все билеты были проданы до старта фестиваля на Стрелке. Там выступили t.A.T.u., Ольга Бузова, Uma2rman, nkeeei, unique, Artem Shilovets, Клава Кока, Дора, «Комната культуры», «Сироткин», Nansi & Sidorov, Saluki и Элджей.

«VK Fest в Нижнем Новгороде получился по-настоящему жарким — во всех смыслах. Погода всех растопила, а мы постарались немножко остудить в своей хулиганской манере: устроили пенную вечеринку и битву с водяными пушками. Наш первый Нижний превзошел все ожидания», — рассказала она.

Посетители общались с известными блогерами, а также могли сфотографироваться с инфлюенсерами и взять автограф. Визуальным акцентом фестиваля стала инсталляция VK Fest «Легенда лета», установленная в акватории Волги на 65-метровой барже. Вечером она стала центром светового шоу на воде.

Семейная зона стала самой масштабной. В ней предусмотрели десятки развлечений для гостей всех возрастов. Родители с детьми посмотрели спектакли театра кукол и выступления клоунов, участвовали в научных экспериментах, творческих мастер-классах и викторинах.

В VK Лектории прошли дискуссии с экспертами из разных сфер. Впервые на региональном VK Fest провели одиночные и групповые дефиле на косплей-сцене. В конкурсе K-Pop Cover Dance сошлись в танцевальном батле двадцать команд. Программу дополнило шоу с веерами и барабанами от ансамбля традиционной корейской музыки.

В спортивной зоне на стенде хоккейного клуба «Торпедо» представили нового игрока Матвея Полякова. Гости общались с игроками футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», занимались фехтованием, йогой, пилатесом, шахматами и яхтингом, а также прошли полосу препятствий «Лиги героев».

В пространстве науки и технологий гости наблюдали за космическими телами в телескоп, катались в автосимуляторах и знакомились с компьютерными играми от нижегородских разработчиков. В зоне творчества расписывали веера и воздушных змеев, танцевали хип-хоп, латину, афро и контемпорари.

Напомним, VK Fest стартовал в Казани, затем прошел в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Финал состоится 18–19 июля в Москве на ВДНХ.