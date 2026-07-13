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Общество

Буйная россиянка угрожает отрезать уши добровольцам, которые вернули ее домой из Таиланда

Baza: туристка из РФ грозится отрезать волонтерам уши за спасение из Таиланда
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка стала рассылать угрозы волонтерам, которые помогли ей вернуться из Таиланда домой. Об этом сообщает Baza.

54-летняя женщина по имени Левана была задержана на курорте, так как нарушила миграционное законодательство. После того, как она попала в специальный центр для иностранцев, ее соседки стали жаловаться на поведение россиянки.

«По словам сокамерниц, женщина регулярно конфликтовала с ними, а пожилую Ирину, находившуюся вместе с ней в центре, постоянно избивала», – сообщается в публикации.

Узнав о ситуации, волонтеры взялись за освобождение дебоширки. Спустя полгода нахождения в миграционном центре она смогла вернуться домой. Ей якобы не только собрали деньги на билет, но и купили одежду. Как рассказали волонтеры, Левана сама согласилась на депортацию, ее не заставляли.

Спустя три месяца она стала отправлять волонтерам сообщения. В них россиянка угрожала отрезать ухо крышечкой от кофе и расправиться.

Ранее россиянка осталась без жилья на Пхукете, поселилась в ресторане, а затем попалась на краже.

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