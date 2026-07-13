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Общество

Юрист рассказал, могут ли дети сами кататься на гидроциклах

Адвокат Жорин: дети до 7 лет могут кататься на моторной лодке только со взрослым
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Дети до 7 лет могут кататься на гидроцикле, моторной лодке или буксируемой ватрушке только в сопровождении взрослого, — и на всех должны быть надеты спасательные жилеты. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил адвокат Сергей Жорин.

«С 1 марта 2026 года действуют Правила пользования маломерными судами, утвержденные приказом МЧС России от 22 июля 2025 года N 636. Согласно подпункту «к» пункта 13 Правил запрещено перевозить на маломерном судне ребенка младше семи лет без сопровождения совершеннолетнего. При этом управляющий судном судоводитель сопровождающим не считается. Следовательно, ребенок до семи лет может находиться пассажиром на моторной лодке или гидроцикле только тогда, когда, помимо водителя, его сопровождает еще один совершеннолетний», — сказал Жорин.

Он добавил, что для детей от семи лет отдельного требования о таком сопровождающем федеральные правила не содержат. Однако на всех пассажирах гидроцикла во время плавания должны быть надеты спасательные жилеты.

Что касается буксируемой гидроскутером или моторной лодкой «ватрушки», федеральные правила не устанавливают специального минимального возраста ребенка или требования, чтобы взрослый находился на самой «ватрушке», пояснил Жорин.

«Но все находящиеся на таком надувном буксируемом устройстве обязаны быть в спасательных жилетах. Кроме того, согласно пункту 12 Правил N 636, в буксирующей лодке, помимо судоводителя, должно находиться отдельное лицо, наблюдающее за устройством и людьми на нем. Буксировка запрещена ближе 50 метров к границе места купания (подпункт «и» пункта 13 Правил). Возможность посадки ребенка должна также соответствовать конструкции устройства, указаниям изготовителя и требованиям безопасности», — уточнил юрист.

При этом ребенок теоретически может самостоятельно управлять обычной весельной лодкой, не подлежащей регистрации. Возрастной порог 18 лет касается только судов, подлежащих регистрации.

«Однако субъекты РФ вправе принимать собственные правила пользования маломерными судами и обеспечения безопасности на водных объектах, поэтому законность самостоятельного выхода ребенка необходимо дополнительно проверять по правилам соответствующего региона и конкретного водоема. При движении на беспалубной лодке длиной до четырех метров спасательный жилет обязателен для любого находящегося в ней лица, независимо от возраста; для ребенка младше 12 лет жилет в любом случае обязателен вне закрытого судового помещения», — заключил Жорин.

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