В России лазерная эпиляция вытесняет шугаринг и воск

Россияне не перестали избавляться от волос, но эпиляция больше не входит в список обязательных процедур для каждой женщины, рассказала «Газете.Ru» Ксения Варакина-Митрай, директор по продукту бренда уходовой косметики Алтея (Qharisma Group).

Раньше депиляция была почти ритуалом: записалась, потерпела, через три недели повторила. Сейчас клиент стал прагматичнее: считает не цену одной процедуры, а стоимость всего комплекса — сколько раз нужно прийти, насколько больно, будет ли раздражение, как долго держится эффект.

«И тут лазер забрал себе большую часть рынка», — отмечает эксперт.

Спрос на лазерную эпиляцию растет не из-за маркетинга, а потому что она попала в запрос на предсказуемость. Клиент понимает: он проходит курс и тратит деньги не на краткосрочный результат, а на идею избавления от волос навсегда. Особенно это заметно у женщин 25–45 лет, которые устали от вросших волос, раздражения и регулярной боли.

«Для них лазер — не роскошь, а инвестиция в свободное время и снижение тревожности», — поясняет Варакина-Митрай.

Шугаринг и воск не умирают, но их роль меняется. Они остаются там, где нужен быстрый результат здесь и сейчас: перед отпуском или мероприятием. Но как ежемесячная привычка эти методы проседают. Боль, раздражение, необходимость записываться — все это влияет на рынок, даже если чек ниже.

Электроэпиляция — отдельная история. Это не массовый рынок, а профессиональная ниша для светлых, седых и пушковых волос, гормональных зон, доработки после лазера.

«Она не станет процедурой «для всех», потому что требует времени, терпения и правильного специалиста. Но именно поэтому не исчезнет: там, где лазер бессилен, электроэпиляция остается рабочим инструментом», — говорит эксперт.

Часть клиентов ушла из салонов не потому, что упал спрос на гладкую кожу. Просто при росте цен люди пересобрали приоритеты: кто-то тратится только на видимые зоны, кто-то купил домашний фотоэпилятор, кто-то вернулся к бритве или стал ходить реже.

Дальше рынок будет расходиться на два полюса: доступный сетевой лазер с акциями и экспертные кабинеты, где платят за безопасность и навыки специалиста. Шугаринг останется сервисом привычки, электроэпиляция — нишей точного решения.

«Главный тренд простой: клиент больше не покупает удаление волос. Он покупает меньше боли и больше контроля над телом и временем», — резюмирует Варакина-Митрай.

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