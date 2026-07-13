Диетолог объяснила, сколько грибов можно съедать в неделю

Диетолог Русакова: следует употреблять не более 200 г грибов дважды в неделю

Даже при употреблении съедобных грибов следует проявлять осторожность. При переедании возможны негативные последствия для здоровья. Об этом в интервью «Ридусу» предупредила диетолог Дарья Русакова.

Она напомнила, что грибы содержат практически не перевариваемый человеческим организмом полисахарид хитин. Лесные грибы при этом могут накапливать тяжелые металлопестициды.

«Высокое содержание клетчатки может провоцировать вздутие живота и колики. У некоторых людей нарушается моторика кишечника: возможны диарея или запор. Чрезмерное употребление жареных грибов может привести к обострению гастрита, панкреатита, синдрома раздражённого кишечника», — отметила она.

Она посоветовала съедать не более 100-200 г грибов один-два раза в неделю.

Как отмечали специалисты Роспотребнадзора, грибы следует перебирать в день сбора, тщательно отделяя подпорченные экземпляры, поскольку уже через четыре часа после срезания в мякоти начинаются процессы гниения.

Готовить грибы в ведомстве советуют либо в день сбора, либо максимум на следующее утро.

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