Хозяйкам рассказали о хитростях приготовления клубничного варенья

Редакция Tsargrad.tv со ссылкой на экспертов рассказала, как приготовить клубничное варенье, чтобы ягоды остались целыми и яркими.

По словам специалистов, предпочтительнее использовать мелкую или среднюю клубнику — крупные ягоды хуже сохраняют форму. Плоды должны быть спелыми, упругими, без повреждений. Мягкие или перезревшие экземпляры лучше отправить на джем или смузи.

Перед варкой ягоду быстро промывают под проточной водой и сразу обсушивают, хвостики удаляют после мытья, чтобы избежать излишней влаги. Классический рецепт включает 1 кг клубники, 800 г — 1 кг сахара и 1–2 столовые ложки лимонного сока для сохранения цвета.

Наиболее надежный способ сохранить целостность клубники — метод «пятиминуток». Ягоды пересыпают сахаром и оставляют на 4–6 часов для выделения сока. Затем массу доводят до кипения, варят 5 минут, снимают пену и оставляют остывать на 6–8 часов. Процедуру повторяют 2–3 раза. После третьего цикла варенье считается готовым. Эксперты отмечают, что длительный нагрев ухудшает цвет продукта, поэтому метод с перерывами эффективнее непрерывной варки. Лимонный сок добавляют в начале для стабилизации цвета.

Альтернативный вариант — варенье без термической обработки. Ягоды перетирают или измельчают блендером, смешивают с сахаром в пропорции 1:1,5, тщательно перемешивают до полного растворения сахара, фасуют в банки с сахарной «крышкой» и хранят в холодильнике или морозилке. Такой способ позволяет максимально сохранить вкус и пользу продукта.

Диетолог, кулинарный консультант Мария Соколова до этого рассказала об особенностях приготовления несладкого варенья.

Ключевую роль в данном случае играет температура, отметила она. Существует два подхода: короткая, но интенсивная варка и более мягкая пастеризация. Первый способ позволяет максимально сохранить вкус свежих ягод, но требует быстрой укупорки и последующего хранения в прохладе. Пастеризация, при которой варенье нагревают до определенной температуры и удерживают в ней некоторое время, сопровождается обязательной стерилизацией банок и крышек. При этом в обоих случаях ключевую роль играют гигиена, аккуратность и строгое соблюдение температурного режима.

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