В больницах Подмосковья обновили эндоскопическое оборудование

В больницы Подмосковья поступило около 200 единиц эндоскопического оборудования

Почти 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в больницы Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, новое оборудование позволит повысить качество диагностики и выявления заболеваний на ранних стадиях.

«С начала года наши медицинские организации получили 191 единицу эндоскопического и видеоэндоскопического оборудования на общую сумму свыше ₽1,4 млрд», — отметил он.

Новое оборудование появилось в Солнечногорской, Каширской, Щелковской, Шатурской, Королевской и других больницах Подмосковья.

«С начала года мы получили семь единиц такой медтехники на общую сумму свыше ₽119 млн, в том числе эндовидеоурологический комплекс», — рассказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».